Einzelkritik: Bayer-Star enttäuscht auf ganzer Linie

Das Viertelfinale ist für Leverkusen in weite Ferne gerückt. Die SPORT1 -Einzelkritik zu Bayer Leverkusen zur Hinspiel-Pleite in der Allianz Arena.

Kovar patzt folgenschwer

JONATHAN TAH: Organisierte das Abwehrzentrum lautstark mit Anweisungen – und das Streit-Rudel nach einer guten halben Stunde. Ließ Musiala beim Latten-Kopfball in den freien Raum laufen und eröffnete so die Großchance auf das bayerische 2:0, wurde abseits dessen dem Bild des Abwehr-Bosses gerecht. SPORT1-Note: 3

Mukiele enttäuscht auf ganzer Linie

NORDI MUKIELE: Fand in der Anfangsphase auf der rechten Seite in Co-Produktion mit Frimpong den Weg nach vorne – samt Hackentrick. Die Leistungskurve zeigte dann aber rapide bergab: Erwartete Kane beim Kopfball-Gegentor in seinem Rücken überhaupt nicht, Umsicht: Fehlanzeige. Leitete auch in der Folge mit einem Querschläger über den Ball eine Großchance von Coman ein (25.) und sah als einziger Bayer-Akteur in der ersten Halbzeit Gelb – in der 61. Minute dann nach einem rüden Achillessehnen-Tritt im Halbfeld gegen Coman gar Gelb-Rot. SPORT1-Note: 6