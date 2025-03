Champions League: Diese große Gefahr lauert für den BVB in Lille

Manfred Sedlbauer 12.03.2025 • 14:19 Uhr Borussia Dortmund kämpft am Abend um den Einzug in das Viertelfinale der Champions League. Doch ein mögliches Ausscheiden ist nicht die größte Gefahr. Der BVB kämpft gegen das Vergessen.

Dienstag- oder Mittwochabend, Flutlicht, Champions-League-Hymne und prompt lieferte der BVB ab. Königsklasse und Borussia Dortmund passte in der vergangenen und auch meist in dieser Spielzeit häufig zusammen - zumindest deutlich häufiger als in den nationalen Wettbewerben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der BVB kann mit einem Sieg in Lille (18.45 Uhr im LIVETICKER auf SPORT1) unter die besten acht Mannschaften in Europa einzuziehen – bei den Leistungen in dieser Saison klingt das schon fast skurril.

Doch die Partie in Nordfrankreich könnte mit Blick auf die Bundesliga-Tabelle auch das vorerst letzte Königsklassen-Spiel auf unbestimmte Zeit sein. Abgesehen von den finanziellen Einbußen und dem sportlichen Rückschlag, wären die Folgen verheerend.

Tiefe Risse im BVB-Team - Kovac verschärft Ton

Die Stimmung im Team ist angespannt. Bereits jetzt bilden sich einzelne Grüppchen. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen der BVB an einem Strang gezogen hat.

{ "placeholderType": "MREC" }

Auch aufgrund dieser Entwicklung wurde Kovac am Sonntag nach der Pleite gegen Augsburg deutlich und packte die Mannschaft an der Ehre. Der BVB-Trainer änderte damit maßgeblich seinen Kurs.

Zu Beginn seiner Amtszeit begegnete er seiner Mannschaft mit Positivität und stärkte den Spielern ausnahmslos den Rücken. Doch auch er dürfte gemerkt haben: Mit Schönrederei kommt er in Dortmund nicht weiter.

BVB-Profis hängen sich in der Königsklasse mehr rein

Und doch schaffte es der BVB zuletzt immer, sich mit dem Blick auf die Königsklasse emotional hochzuziehen und sich richtig reinzuhängen. Es scheint, als würde die ganz große Bühne den Profis deutlich besser gefallen als die lästigen kleineren Aufgaben gegen Augsburg oder Bochum.

„Das sind ja die schönen Spiele. Wenn es darum geht, in zwei Spielen oder auch in einem Spiel als Sieger vom Platz zu gehen. Das macht die Sache auch so interessant. Da werden dann auch die nötigen Energien und Reserven freigesetzt, die man benötigt, um solche Spiele dann auch zu spielen und erfolgreich zu gestalten“, gab auch Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zu.

{ "placeholderType": "MREC" }

BVB kämpft gegen das Vergessen

Schlimm genug, dass die Mehrheit der Profis offenbar nur in den großen Spielen alles auf dem Platz lässt: Was passiert, wenn diese schillernden Aufgaben unter der Woche wegfallen? Gerade mit dem Wissen, dass es auch in der kommenden Spielzeit keine Königsklassen-Abende geben wird?

Die Spaltung im Team könnte weiter zunehmen. Auch dürfte es für Kovac in der Folge noch schwieriger werden, seine Profis zu erreichen, eine deutliche Leistungssteigerung in der Liga wirkt noch unwahrscheinlicher. Die Saison wäre dann wohl ohne Abstriche verkorkst.