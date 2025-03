Champions League: "Einer der größten Diebstähle im Fußball"

Legende fassungslos: „Sie haben Liverpool zerlegt“

„Sie sind damit durchgekommen. Das ist einer der größten Diebstähle, die man im Fußball je sehen wird“, zeigte sich Reds-Legende Jamie Carragher bei CBS Sports fassungslos. „Ich kann nicht glauben, was ich gerade gesehen habe. PSG war absolut herausragend, brillant. Sie haben Liverpool zerlegt.“

Dass Liverpool am Mittwochabend als Sieger vom Platz ging, lag vor allem an einem Mann: Keeper Alisson Becker. Der Brasilianer rettete sein Team in zahlreichen Situationen und lieferte eine historische Vorstellung ab.