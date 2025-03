Champions League heute: FC Bayern - Leverkusen LIVE im TV, Livestream & Liveticker

Der FC Bayern München empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Bayern München empfängt heute Bayer 04 Leverkusen. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Allianz Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Mittwochabend kommt es in der Allianz Arena zu einem historischen Duell, wenn der FC Bayern München auf Bayer 04 Leverkusen trifft (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden deutschen Schwergewichte in einem großen europäischen Wettbewerb.