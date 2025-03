Champions League: Inter zieht ins Viertelfinale ein und fordert die Bayern

Dem italienischen Meister reichte nach dem 2:0 in den Niederlanden ein abgeklärtes 2:1 (1:1) gegen Bayern-Schreck Feyenoord Rotterdam. Früher am Abend setzte sich Hansi Flicks Barca mit Fußball zum Zunge schnalzen und 3:1 (3:1) locker gegen Benfica Lissabon durch . In Portugal hatten die Katalanen 1:0 gewonnen.

Calhanoglu verursacht und verwandelt Elfmeter

Barcelonas Sieg geriet nach dem Tod von Teamarzt Carles Miñarro Garcia am Samstag besonders emotional. Raphinha (11., 42.) mit seinen Saisontoren Nummer zehn und elf in der Königsklasse und Jungstar Yamal (27.) hielten den Triple-Traum am Leben und schossen sich für ein mögliches Duell mit Dortmund warm. Der BVB kämpft am Mittwoch (18.45 Uhr) nach dem 1:1 zu Hause beim OSC Lille ums Weiterkommen.