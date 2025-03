Champions League: Plötzlich stellt Ballack Rolfes eine spannende Wirtz-Frage

In der Fragerunde wandte sich plötzlich Ballack an Rolfes, Geschäftsführer Sport in Leverkusen, und hakte nach, ob Wirtz in Anbetracht der immer größer werdenden Rivalität zwischen den beiden Vereinen überhaupt nach München wechseln dürfe? „Spielt das eine Rolle bei den Überlegungen?“, fragte Ballack den Bayer-Boss bei DAZN.