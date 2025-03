Deutschland-Schreck blüht in neuer Rolle auf

Arsenal muss nach Havertz-Schock improvisieren

Experte kritisiert Merino-Rolle

„Ich hoffe, dass Mikel Arteta aufhört, Mikel Merino in der Spitze spielen zu lassen. Das kann ich nicht begreifen“, schrieb Ex-Profi Paul Merson in seiner Sky -Kolumne im Vorfeld des Spiels in Eindhoven. „Die Verteidiger werden froh sein, jeden Tag gegen Merino zu spielen. Er ist kein Mittelstürmer.“ Merson würde stattdessen auf Raheem Sterling setzen.

Beim BVB gescheitert, in Spanien durchgestartet

Sein erster Schritt nach Deutschland war allerdings weniger von Erfolg gekrönt. 2016 wechselte Merino von CA Osasuna zum BVB . Damals wurde er in einer deutlich defensiveren Rolle gesehen, doch bei seinen wenigen Einsätzen als Sechser oder Innenverteidiger konnte Merino in Dortmund nicht wirklich Fuß fassen.

Lob für Merino

Auch Sky -Experte Tim Sherwood hob Merinos Leistung in Eindhoven hervor. „Wenn er nicht den Ball hatte, beschäftigte er die Innenverteidiger und schaffte so Platz für Declan Rice und Martin Ödegaard“, analysierte der Ex-Profi.

„Wer sagt, dass die Gunners einen Stürmer brauchen?“

Die Torgala hatte sogar historische Ausmaße: Nie zuvor in der Geschichte der Champions League schoss ein Team in der K.o.-Phase sieben Auswärtstore. Und Arsenal gelangen zuletzt vor 13 Jahren sieben Tore in einem Spiel, damals schlugen die Londoner in der Premier League Newcastle United mit 7:3.