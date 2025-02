Der Havertz-Schock und die Folgen

Arsenal muss im Saisonendspurt auf Kai Havertz verzichten. Mikel Arteta steht nun vor einem großen Problem: Wer ersetzt den deutschen Nationalspieler in der Offensive?

Es war eine simple Trainingssituation - aber mit bitteren Konsequenzen für Kai Havertz. „Er wollte einen Schuss stoppen“, erklärte Arsenal-Trainer Mikel Arteta am Freitag auf einer Pressekonferenz: „Er streckte sein Bein und spürte sofort seinen Oberschenkelmuskel.“

Am Donnerstag bestätigte Arsenal die schlimmen Befürchtungen: Havertz zog sich im Trainingslager in Dubai eine schwere Oberschenkelverletzung zu und muss operiert werden. Die erwartete Ausfallzeit erstreckt sich über den Rest der aktuellen Saison hinaus bis in die Vorbereitung der Spielzeit 2025/26.