Harry Kane: Der Garant vom Punkt

Der Stürmerstar verwandelt gegen Leverkusen seinen 30. Elfmeter in Folge.

Harry Kane bleibt vom Elfmeterpunkt eine Klasse für sich: Beim 3:0 (1:0) seines FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayer Leverkusen verwandelte der 31 Jahre alte Engländer bereits seinen 30. Strafstoß in Folge - und wie immer eiskalt.

Kane zögerte beim Anlauf in der 75. Minute kurz und hämmerte den Ball dann ins linke obere Eck des Bayer-Gehäuses. Keeper Matej Kovar hatte keine Chance, obwohl er die Seite geahnt hatte.

Kane (SPORT1-Note 1) war zuvor sogar noch selbst gefoult worden. Auch das 1:0 (9.) hatte der Angreifer erzielt. Für den englischen Teamkapitän waren es in dieser Saison in der Königsklasse schon die Treffer acht und neun. In der Liga hat der Torjäger bereits 21-mal getroffen.