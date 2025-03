UEFA-Statement! Elfer-Aufreger hat Konsequenzen

Der annullierte Elfmeter von Julian Álvarez in der Champions League sorgt für Diskussionen. Jetzt reagiert die UEFA - und kündigt Konsequenzen an.

„Der Spieler berührte den Ball mit seinem Standbein - wenn auch nur minimal -, bevor er schoss“, hieß es in der Mitteilung. Dazu wurde ein entsprechender Videoclip der Szene als Beweis angeführt .

Zugleich kündigte der Europäische Verband Konsequenzen an. „Die UEFA wird Gespräche mit der FIFA und dem IFAB (Internationale Regelhüter; Anm. d. Red.) aufnehmen, um zu klären, ob die Regel in Fällen, in denen eine Doppelberührung eindeutig unabsichtlich ist, überarbeitet werden sollte.“