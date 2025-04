"Du bist super lustig und siehst verdammt gut aus"

Im Vorlauf bei DAZN kam Wontorra auf die Bundesliga-Konferenz zu sprechen, die der Sender in den vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29 am Samstagnachmittag zukünftig exklusiv ausstrahlen wird .

„Eine Premiere für unsere Plattform. Wir sind sehr stolz, euch in der nächsten Saison die Bundesliga-Konferenz am Samstag präsentieren zu können“, freute sich Wontorra und wandte sich an Khedira: „Sami, du bist mit am Start, oder? Das wird gut!“