Nächster Experte sicher! "Dortmund kommt weiter“

SPORT1 08.04.2025 • 15:16 Uhr Borussia Dortmund will in der Champions League gegen den FC Barcelona die Überraschung schaffen. Vor dem Spiel macht nach mit Dietmar Hamann der nächste Experte deutlich, dass er dem BVB viel zutraut.

Für Borussia Dortmund geht es in die absolut heiße Saisonphase. In der Bundesliga versucht der BVB, noch die Internationalen-Plätze anzugreifen, und in der Champions League steht das Viertelfinale an.

Am Mittwoch müssen die Dortmunder beim FC Barcelona antreten (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Das Duell gegen die Katalanen könnte für den BVB zur echten Mammutaufgabe werden. Denn Barca ist in der Königsklasse im heimischen Stadion noch ungeschlagen. Hinzu kommt die bittere Verletzung von Abwehrchef Nico Schlotterbeck. Dazu hat Trainer Hansi Flick in der Champions League nur zwei seiner bisherigen 28 Spiele verloren.

Einige Experten glauben trotzdem an ein Weiterkommen der Dortmunder, darunter neben Didi Hamann auch der ehemalige BVB-Spieler Steffen Freund. „Ich bin da bei meinem Expertenfreund Didi Hamann, ich glaube: Borussia Dortmund kommt weiter“, sagte Freund im Interview mit RTL/ntv und sport.de.

Freund lobt BVB-Trainer Kovac

In der Gruppenphase konnte der BVB zumindest schon zeigen, dass er mit dem Team von Hansi Flick mithalten kann. Bei der 2:3-Niederlage im heimischen Stadion war Dortmund mindestens auf Augenhöhe mit dem FC Barcelona.

Auch deshalb traut Freund seinem ehemaligen Verein den Coup zu. Ein weiterer Faktor für den 55-Jährigen ist Dortmunds neuer Trainer Niko Kovac.

„Es greifen jetzt ganz viele Dinge, die Niko Kovac versucht, der Mannschaft beizubringen. Als erstes natürlich Mentalität und Leidenschaft, das sagt er ja auch immer selbst. Alle seine Mannschaften, die er als Trainer hatte, haben alle mit Herz und Leidenschaft gespielt. Dann kommt die individuelle Klasse und das Selbstvertrauen dazu“, sagte Freund.