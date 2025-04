Pressestimmen: "Ein Teenager, dem die Welt zu Füßen liegt"

Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand lässt die internationalen Medien staunend zurück. SPORT1 fasst die Pressestimmen zum irrwitzigen Sechs-Tore-Spektakel zusammen.

Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand lässt die internationalen Medien staunend zurück. SPORT1 fasst die Pressestimmen zum irrwitzigen Sechs-Tore-Spektakel zusammen.

Das atemberaubende 3:3 (2:2) zwischen dem FC Barcelona und Inter Mailand im Halbfinal-Hinspiel der Champions League war an Spektakel kaum zu überbieten - eine Partie an die sich Fußballfans noch jahrelang zurückerinnern werden.

Während bei der spanischen Zeitung AS von einer „Hommage an den Fußball“ die Rede war, titelte die in Madrid ansässige Marca: „Barca und Inter zollen dem Fußball Tribut.“