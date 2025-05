Inter-Held offenbart: „Saß zwei Tage lang zu Hause und weinte“

Inter Mailand hat sich in einem dramatischen Halbfinale der Champions League gegen den FC Barcelona durchgesetzt und das Finale in München erreicht. Ein wichtiger Baustein des Erfolges war Lautaro Martínez - dieser erlebt emotionale Tage.

Martínez: “Konnte nicht einmal mein Bein heben”

“Ich hatte große Probleme und konnte anfangs nicht einmal mein Bein heben”, blickte Inters Kapitän zurück, der in der vergangenen Woche bereits in der ersten Halbzeit verletzte und zur Pause ausgewechselt werden musste.

Und so kam das Rückspiel für ihn schließlich doch nicht zu früh - im Gegenteil. Martínez stand sogar in der Startelf und hatte großen Anteil am Finaleinzug seiner Mannschaft: Er selbst erzielte die zwischenzeitliche 1:0-Führung, holte den Elfmeter vor dem 2:0 durch Hakan Calhanoglu heraus und hielt bis zur 71. Minute durch, als er durch Mehdi Taremi ersetzt wurde.

“Genießen wir dieses Finale!”

“Man muss stolz sein: Diese Mannschaft gibt nie auf, dieses Stadion ist unglaublich. Es fehlt nur noch der letzte Schritt, um Geschichte zu schreiben”, sagte Martínez anschließend: “Wir wollten vom ersten Tag an in die Champions League. Seit dem Tag, an dem wir das Finale in Istanbul verloren haben. Genießen wir dieses Finale.”