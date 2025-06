Mbappé gratuliert PSG zum CL-Titel - Kramer mit knallharter Analyse

Ein Jahr nach dem Abgang von Kylian Mbappé triumphiert PSG in der Champions League. Der jetzige Real-Star sendet bemerkenswerte Glückwünsche. Christoph Kramer wird in seiner Analyse deutlich.

Ein Jahr nach dem Abgang von Kylian Mbappé triumphiert PSG in der Champions League. Der jetzige Real-Star sendet bemerkenswerte Glückwünsche. Christoph Kramer wird in seiner Analyse deutlich.

Was ihm selbst nicht gelang, das gönnte Kylian Mbappé nun zumindest seinen Erben. Der Superstar von Real Madrid gratulierte seinem Ex-Klub Paris Saint-Germain zum erstmaligen Titelgewinn in der Champions League .

„Der große Tag ist endlich gekommen: Der Sieg, und das in der Art und Weise eines ganzen Klubs. Herzlichen Glückwunsch, PSG“, schrieb Mbappé in seiner Instagram-Story. Dazu postete er ein Bild des Henkelpotts, untermalt mit der CL-Hymne.

Noch immer Zoff zwischen Mbappé und PSG

Im vergangenen Sommer verließ Mbappé Paris in Richtung Real, seither tobt ein Rechtsstreit zwischen ihm und seinem Ex-Klub über ausstehende Gehälter. Der Zoff nahm zuletzt immer absurdere Züge an . Mbappés warme Worte sind daher noch bemerkenswerter.

Doch hat der Abgang Mbappés den Triumph am Samstagabend in München überhaupt erst möglich gemacht?

„Wir wollen nicht Mbappé bashen“

Christoph Kramer wollte in seiner Analyse im ZDF kurz nach dem Abpfiff nicht so weit gehen, fand aber dennoch deutliche Worte.

„Wir wollen hier jetzt nicht Kylian Mbappé bashen, wobei ich gerne Mäuschen spielen würde. Ich würde gerne wissen, was er jetzt denkt zuhause. Ob er denkt, er ist das Problem, oder nicht. Ich glaube nicht. Aber ich würde es gerne wissen, wenn man ihm Wahrheitsserum gäbe, was in seinem Kopf vorgeht“, sagte Kramer.