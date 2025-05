PSG fordert 98 Millionen! Neue Entwicklung im Mbappé-Zoff

Am Montag vertraten Anwälte der Pariser bei einer Anhörung vor einem Vollstreckungsrichter die Ansicht, Mbappé habe „die Gründe seiner Forderung nicht ausreichend nachgewiesen“. Zudem soll er es versäumt haben, eine Gefahr im Hinblick auf die Eintreibung der Gelder zu belegen. Gerichtlich verfahren wird in dieser Angelegenheit am 26. Mai.