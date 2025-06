Seine Gala tut Bayern doppelt weh

PSG-Juwel Doué stellt mehrere Rekorde auf

Doppelt schmerzhaft für den FC Bayern

Nun mussten die Münchner, deren Traum vom „Finale dahoam“ im Viertelfinale gegen den nun klar unterlegenen Finalisten Inter Mailand platzte, auch noch mit ansehen, wie ein Fast-Münchner am Samstagabend in ihrem Wohnzimmer glänzte.

Bei Stade Rennes hatte sich der Flügelstürmer in der Vorsaison in den Fokus gespielt und sich dann nach längerer Bedenkzeit für den Schritt in die französische Hauptstadt entschieden.

Erst „Pariser Patient“, jetzt Finalheld

Mit 15 Treffern und 16 Vorlagen hat er in seinen 54 Einsätzen für PSG am Ende eine herausragende Bilanz in seiner Debütsaison vorzuweisen. Zur Krönung drückte Doué am Samstag auch noch dem Finale der Champions League seinen Stempel auf.