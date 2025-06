„Wie ein Reh im Scheinwerferlicht“ - Er verschuldete das Inter-Debakel

Federico Dimarco erlebt mit Inter Mailand ein Champions-League-Finale zum Vergessen und wird früh in der 2. Halbzeit ausgewechselt. Der Linksverteidiger erhält vernichtende Kritiken.

Das hatte sich Federico Dimarco ganz anders vorgestellt! Der Linksverteidiger von Inter Mailand verlor mit seinem Team am Samstagabend das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain historisch deutlich mit 0:5 (0:2).

Der Italiener war dabei an den ersten beiden Gegentreffern maßgeblich beteiligt und leitete mit seiner Leistung die Niederlage ein. Dimarco hatte am Samstagabend allerdings auch eine Aufgabe zu bewältigen, die nicht schwerer hätte sein können.

Dimarco erhält Standpauke von Mitspieler

Er musste die Pariser rechte Seite um Außenverteidiger Achraf Hakimi sowie Flügelspieler Desiré Doué verteidigen. Beide zeigten eine überragende Leistung und waren nicht zu stoppen. Inter-Trainer Simone Inzahgi erlöste seinen Schützling in der 54. Minute mit der Auswechslung.

Bereits in der Anfangsphase der Partie konnte Dimarco seine linke Seite nicht dicht halten. Ousmane Dembélé dribbelte an ihm vorbei, der Italiener lief nur hinterher und auch Teamkollege Alessandro Bastoni konnte den Franzosen nicht vom Schuss abhalten.

Inter-Star hebt das Abseits auf

Der Ball landete zwar nicht im Tor, doch für Bastoni gab es wohl noch Klärungsbedarf, was Dimarcos Verhalten anging. Er gestikulierte wie wild und machte deutlich, wie sich der Linksverteidiger in der nächsten Aktion positionieren solle.

In der 12. Minute erzielte PSG dann den Führungstreffer. Paris kombinierte sich in den Strafraum und beim vorletzten Pass vor dem Treffer auf Doué stand Dimarco zu tief, hob dadurch das Abseits auf. Er versuchte dann zwar noch, Druck auf den Flügelflitzer auszuüben, ließ dadurch aber Hakimi sträflich frei stehen - so musste der aufgerückte Rechtsverteidiger nach Doués Zuspiel nur noch ins Tor einschieben.