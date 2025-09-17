FC Bayern: Nächste Verletzung! Es wird eng

SPORT1 17.09.2025 • 22:29 Uhr Josip Stanisic muss beim Champions-League-Auftakt gegen den FC Chelsea angeschlagen raus - und Trainer Vincent Kompany muss improvisieren.

Der FC Bayern musste beim Champions-League-Auftakt gegen den FC Chelsea (3:1) den nächsten Ausfall auf der Linksverteidigerposition verkraften. Josip Stanisic musste kurz nach der Pause angeschlagen ausgewechselt werden.

Der Defensivspieler war nach einem Zusammenprall im Luft-Zweikampf im Mittelfeld unglücklich auf den Boden geprallt. Anschließend musste er am linken Knie behandelt werden.

Der 25-Jährige konnte die Partie zunächst fortsetzen, brach dann aber einen Sprint vorzeitig ab und signalisierte der Bank, dass er raus muss. Humpelnd verschwand der kroatische Nationalspieler in den Katakomben (51.). Eine genaue Diagnose stand zunächst noch aus.

Bayern müssen nach Stanisic-Ausfall improvisieren

Bayern-Trainer Vincent Kompany musste daraufhin improvisieren. Der für Stanisic eingewechselte Sacha Boey rückte nach rechts hinten. Konrad Laimer schlüpfte dafür in die für ihn ungewohnte Rolle als Linksverteidiger.

Durch den Ausfall von Raphael Guerreiro, der sich beim 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV eine Bauchmuskelverletzung zugezogen hat, besteht bei den Bayern aktuell ein Engpass auf dieser Position.