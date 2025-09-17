Champions League: Erneut Wirbel um Cucurella

Die Pfiffe wird Marc Cucurella wohl nicht mehr los. Auch zum Auftakt der Champions League beim Gastspiel seines FC Chelsea beim FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) wurde zunächst jeder Ballkontakt des Spaniers von einem unüberhörbaren Echo von den Tribünen begleitet.
Erneut Wirbel um Cucurella
Als sich der Außenverteidiger dann auch noch im Mittelfeld ein Handspiel leistete, wurde es besonders laut. „Das halbe Stadion springt auf“, sagte DAZN-Experte Michael Ballack zu der Szene nach gut einer Viertelstunde.
Später wurde dann sogar ein Schubser von Michael Olise gegen Cucurella mit deutlichem Applaus von den Rängen bedacht.
Cucurella wird seit EM-Viertelfinale ausgepfiffen
Seit seinem nicht geahndeten Handspiel im EM-Viertelfinale 2024 ist so ziemlich jede Partie auf deutschem Boden für den spanischen Nationalspieler zu einem Spießrutenlaufe geworden. Schon beim Finalturnier in der Nations League sah sich der 27-Jährige mit Pfiffen konfrontiert.
Die Schiedsrichterkommission der UEFA räumte knapp drei Monate nach dem Viertelfinal-Aus des DFB-Teams gegen den späteren Europameister, dass es sich bei der Entscheidung um einen Fehler gehandelt habe.