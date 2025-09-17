Champions League: Erneut Wirbel um Cucurella

SPORT1 17.09.2025 • 21:55 Uhr Marc Cucurella steht seit seinem nicht geahndeten Handspiel bei der EM 2024 bei jedem Spiel in Deutschland besonders im Fokus - auch beim Gastspiel in München.

Die Pfiffe wird Marc Cucurella wohl nicht mehr los. Auch zum Auftakt der Champions League beim Gastspiel seines FC Chelsea beim FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) wurde zunächst jeder Ballkontakt des Spaniers von einem unüberhörbaren Echo von den Tribünen begleitet.

Als sich der Außenverteidiger dann auch noch im Mittelfeld ein Handspiel leistete, wurde es besonders laut. „Das halbe Stadion springt auf“, sagte DAZN-Experte Michael Ballack zu der Szene nach gut einer Viertelstunde.

Später wurde dann sogar ein Schubser von Michael Olise gegen Cucurella mit deutlichem Applaus von den Rängen bedacht.

Cucurella wird seit EM-Viertelfinale ausgepfiffen

Seit seinem nicht geahndeten Handspiel im EM-Viertelfinale 2024 ist so ziemlich jede Partie auf deutschem Boden für den spanischen Nationalspieler zu einem Spießrutenlaufe geworden. Schon beim Finalturnier in der Nations League sah sich der 27-Jährige mit Pfiffen konfrontiert.

