Hätte es bei der EM Elfmeter für Deutschland gegen müssen? UEFA bricht ihr langes Schweigen

Das Spiel wurde fortgesetzt, und Spanien gewann schließlich durch einen Kopfball von Mikel Merino in der 119. Minute , qualifizierte sich für das Halbfinale und holte später seinen vierten EM-Titel. Cucurella wurde in den folgenden Partien von den deutschen Fans ausgepfiffen . Obwohl die Szene für viele Diskussionen sorgte, schwieg die UEFA lange - bis jetzt!

Schiedsrichterkommission räumt Fehler ein

„Strafstoß hätte verhängt werden müssen“

Der Schiedsrichterbeobachter der UEFA, Roberto Rosetti, verfasste folgende Erklärung der Szene für den europäischen Verband: „Nach den neuesten UEFA-Richtlinien sollte ein Handspiel, das einen Torschuss verhindert, strenger bestraft werden, und in den meisten Fällen sollte ein Strafstoß verhängt werden, es sei denn, der Arm des Abwehrspielers ist sehr nah am Körper. In diesem Fall hat der Verteidiger den Torschuss mit seinem Arm gestoppt, der nicht sehr nah am Körper ist, was ihn größer macht, so dass ein Strafstoß hätte verhängt werden müssen.“