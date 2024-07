Ball klar an der Hand! DFB-Team nach Musiala-Schuss um Elfmeter gebracht?

Großer Aufreger beim EM-Viertelfinale: In der Verlängerung kommt es zu einem deutlich erkennbaren Handspiel - einen Elfmeter für das DFB-Team gibt es aber nicht.

Ist der deutschen Nationalmannschaft beim EM-Viertelfinale gegen Spanien in der zweiten Hälfte der Verlängerung ein Elfmeter verwehrt worden? Nach einem strammen Schuss von Jamal Musiala landete der Ball unübersehbar an der Hand von Spaniens Verteidiger Marc Cucurella, der sich im Strafraum befand.

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich bewertete die Szene während des Spiels allerdings anders. „Man sieht beim Schuss, dass er den Arm aus der Schussbahn nehmen will, also zurückzieht. Das spricht gegen Handspiel.“

Elfmeter? Ittrich: Grenzwertig, aber nachvollziehbar

Ittrich, der ebenfalls als Magenta-Experte fungierte, erklärte weiter: „In dem Moment, in dem der Schuss kommt, ist der Arm draußen. Ich glaube einfach, dass es hier nicht klar genug war, für den Videoassistenten einzugreifen. Deswegen bleibt die Entscheidung vom Schiedsrichter so stehen. In der Tat eine grenzwertige Entscheidung.“