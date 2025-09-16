Champions League: Juventus vs. BVB heute LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 16.09.2025 • 18:00 Uhr Borussia Dortmund eröffnet seine Champions-League-Saison bei Juventus Turin. Können die Schwarz-Gelben den Flow aus der Bundesliga nach Norditalien mitnehmen?

Dass Borussia Dortmund auch in der Saison 2025/26 an der Champions League teilnehmen wird, war in der vergangenen Spielzeit lange Zeit mehr als nur fraglich.

Erst durch einen famosen Saisonendspurt kletterte der BVB unter Niko Kovac auf den heiß umworbenen vierten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt. In dieser steigt Dortmund am Dienstagabend ein - zu Gast im Norden Italiens bei Juventus Turin (Juve - BVB ab 21:00 Uhr im LIVETICKER).

Champions League: So können Sie Juventus vs. BVB heute live verfolgen

TV: -

- Stream: Amazon Prime

Amazon Prime Ticker: SPORT1.de

Anpfiff der Partie am Dienstag ist um 21 Uhr. Amazon Prime überträgt die Begegnung exklusiv. Alle weiteren Partien des Dienstagabends laufen bei DAZN.

Juventus vs. Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Juventus Turin: Di Gregorio - Gatti, Bremer, Kelly - Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso - T. Koopmeiners, Yildiz - David

Di Gregorio - Gatti, Bremer, Kelly - Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso - T. Koopmeiners, Yildiz - David Borussia Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Bensebaini - Yan Couto, Sabitzer, F. Nmecha, Svensson - Bellingham, Beier - Guirassy

Beide Teams mit Selbstvertrauen

Juventus Turin gegen Borussia Dortmund ist auch die Neuauflage des Champions-League-Finals von 1997. Damals gewann der BVB mit 3:1 die Königsklasse.

Nach zwei überzeugenden Siegen in der Bundesliga dürfte Dortmund mit Selbstvertrauen bei Juventus antreten. Die Elf von Niko Kovac gewann zuletzt 3:0 gegen Union Berlin und feierte am Samstag einen souveränen 2:0-Auswärtserfolg beim 1. FC Heidenheim.

Allerdings muss Schwarz-Gelb auf Aaron Anselmino und Pascal Groß verzichten. Die beiden Profis traten die Reise nach Turin nicht an.