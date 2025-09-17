Champions League: Nächster Rückschlag für Bayer-Profi

Maximilian Huber 17.09.2025 • 15:15 Uhr Bayer Leverkusen nominiert Jeanuel Belocian für den verletzten Exequiel Palacios für die Champions League nach. Routinier Jonas Hofmann bleibt weiterhin außen vor.

Bayer Leverkusen hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Exequiel Palacios reagiert und Verteidiger Jeanuel Belocian für die Champions League nachnominiert.

Der 20 Jahre alte Franzose fiel seit Januar dieses Jahres mit einem Kreuzbandriss aus und kam in dieser Saison noch zu keinem Einsatz.

Nach seinem Wiedereinstieg in das Mannschaftstraining entschieden sich die Bayer-Verantwortlichen für eine Nachnominierung Belocians für die A-Liste der Königsklasse.

In der am Dienstag gestarteten Liga-Phase der Champions League dürfen Klubs grundsätzlich nur Profis einsetzen, die auch entsprechend nominiert wurden. Ausgenommen sind hierbei Nachwuchsspieler, die auch nachträglich noch gemeldet werden können.

Hofmann weiter außen vor

Dass sich Leverkusen für eine Nachnominierung des lange Zeit verletzten Jeanuel Belocian entschied, ist als Rückschlag für Routinier Jonas Hofmann zu werten. Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der in Leverkusens Double-Saison noch auf 46 Pflichtspiel-Einsätze kam, spielt in den Planungen Bayers keine große Rolle mehr.

In der vergangenen Spielzeit sanken seine Minuten drastisch. Gerade einmal 17 Einsätze verbuchte der gebürtige Heidelberger, lediglich siebenmal stand er wettbewerbsübergreifend in der Startelf. In der neu begonnenen Spielzeit wartet Hofmann auf seinen ersten Einsatz.

Auch deshalb hatte Bayer Leverkusen Anfang September auf eine Nominierung Hofmanns für den Champions-League-Kader verzichtet.