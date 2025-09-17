Van Dijk rettet Liverpools Mega-Sturm - Wirtz blass

SID 17.09.2025 • 23:10 Uhr Die Finalisten der Vorsaison erwischen einen perfekten Start. Die Reds siegen spät und spektakulär.

Der FC Liverpool hat beim Start der Champions League spät und spektakulär gewonnen - Florian Wirtz blieb bei den Reds meist glücklos.

Der LFC setzte sich in einem hitzigen Achterbahnspiel mit 3:2 (2:1) gegen Atlético Madrid durch, Gäste-Coach Diego Simeone legte sich mit Zuschauern an, er fluchte, gestikulierte wild und sah letztlich die Rote Karte (90.+4).

Am 47. Geburtstag von Teammanager Arne Slot führte Liverpool durch die Tore von Andy Robertson und Mohamed Salah bereits nach sechs Minuten - und damit so früh wie noch nie in der Champions League - mit 2:0. Atlético aber war keineswegs geschlagen, gestaltete das Spiel offener und kam beim Debüt von Liverpools 150-Millionen-Zugang Alexander Isak durch den Doppelpack von Marcos Llorente (45.+3, 81.) noch zum Ausgleich.

PSG und Inter starten locker

Nationalspieler Wirtz wurde nach 74 Minuten ausgewechselt, nachdem er eine engagierte aber letztlich brotlose Leistung abgeliefert hatte. Der Ex-Leverkusener war äußerst umtriebig, hatte die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (7) und kreierte die meisten Chancen (5).

Für den Siegtreffer sorgte Abwehrchef Virgil van Dijk (90.+2), in dessen Folge Simeone ausrastete.

Titelverteidiger Paris Saint-Germain und der unterlegene Finalist Inter Mailand starteten derweil mit lockeren Erfolgen.

109 Tage nach dem Königsklassentriumph von München siegte PSG gegen den früheren Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo souverän mit 4:0 (2:0), während auch Inter beim 2:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam keine größeren Probleme hatte.

Der französische Rekordmeister ging gegen Bergamo bereits in der dritten Minute durch Abwehrchef Marquinhos in Führung, Chwitscha Kwarazchelia (39.) erhöhte. Vom Elfmeterpunkt vergab Bradley Barcola die Chance zu einer noch deutlicheren Halbzeitführung (44.), das 3:0 besorgte schließlich Nuno Mendes (51.).

Enrique verfolgt Spiel wieder von der Tribüne

Goncalo Ramos sorgte für den Endstand (90.+1). PSG-Trainer Luis Enrique verfolgte die erste Spielhälfte von der Pressetribüne, nach dem Seitenwechsel saß er wieder auf der Trainerbank. Dies hatte er zuletzt bereits in der Ligue 1 so gehandhabt.

Inter, im Champions-League-Finale am 31. Mai von PSG beim 0:5 vorgeführt, gewann bei Ajax durch einen Doppelpack des früheren Mönchengladbachers Marcus Thuram (42., 47.).