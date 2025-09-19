Darum saß Nick Woltemade nur auf der Bank

Daniel Höhn 19.09.2025 • 13:15 Uhr Newcastle-Trainer Eddie Howe erklärt, warum Nick Woltemade gegen den FC Barcelona zunächst nur auf der Bank saß.

Newcastle-Rekordeinkauf Nick Woltemade musste sich das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (1:2) eine gute Stunde von der Ersatzbank aus ansehen. Sein Trainer Eddie Howe hat diese Entscheidung nun begründet.

„Für Nick war das wirklich schwierig. Jeder Spieler möchte von Beginn an spielen, aber ich muss versuchen, ihn in die Mannschaft zu integrieren und dafür zu sorgen, dass er fit bleibt. Das stand bei dieser Entscheidung immer im Vordergrund“, erklärte Howe bei der BBC.

Statt Woltemade hatte Anthony Gordon begonnen. Der deutsche Nationalspieler kam in der 62. Minute für Flügelspieler Harvey Barnes in die Partie, konnte an der Niederlage aber nichts mehr ausrichten.