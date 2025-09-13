Premier League: Nick Woltemade in der Startelf

Das Abenteuer Premier League für Nick Woltemade beginnt! Der deutsche Nationalspieler steht am Samstag gegen die Wolverhampton Wanderers in der Startelf von Newcastle United.
Woltemade in der Startelf
Nick Woltemade feiert sein Debüt für Newcastle United. Der Stürmer steht direkt in der Startelf.
„Die Premier League ist die beste Liga der Welt, dazu spielen wir in der Champions League. Ich bin Teil davon. Wie geil ist das denn? Ich habe immer daran geglaubt und jetzt ist es endlich so weit“, hatte der Stürmer unlängst in einem Interview mit der dpa erklärt.
Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Woltemade war zum Ende des Transferfensters für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach England gewechselt. Auch der FC Bayern hätte den 23-Jährigen gerne verpflichtet.
Malick Thiaw, der zweite Deutsche im Kader der Magpies, sitzt dagegen zunächst auf der Bank.
Newcastle ist in der Premier League nach drei Spieltagen noch sieglos und liegt mit mageren zwei Zählern auf Rang 17.