FC Bayern: Star-Neuzugang bestätigt Barca-Gespräche

Franziska Wendler 18.09.2025 • 10:15 Uhr Im Sommer wechselte Luis Díaz vom FC Liverpool zum FC Bayern. Nun bestätigt der Flügelspieler, dass Gespräche mit dem FC Barcelona stattfanden.

Seit dem 30. Juli gehört Luis Díaz zum FC Bayern. Bevor der Wechsel des Kolumbianers zum Rekordmeister feststand, gab es für den einstigen Liverpool-Profi allerdings auch andere Wechsel-Möglichkeiten.

So zeigte unter anderem der FC Barcelona Interesse an dem Offensivspieler. Nach seinem Champions-League-Debüt für den FC Bayern gegen Chelsea (3:1) bestätigte Díaz, auch mit den Katalanen Gespräche geführt zu haben.

„Ich bin sehr glücklich, bei diesem großartigen Verein zu sein. Es gab Gespräche (mit Barca, Anm. d. Red.), so wie es auf dem Markt üblich ist, mit mehreren Teams“, sagte der Flügelspieler bei Movistar+.

„Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Ich habe objektiv für meine Zukunft entschieden, und das Wichtigste ist, dass ich zu einem großartigen Verein komme. Also werde ich versuchen, mein Bestes zu geben.“

Díaz glücklich über Bayern-Wechsel

Der Start in Deutschland ist bislang durchaus gelungen. In sechs Spielen gelangen ihm vier Tore und zwei Vorlagen.