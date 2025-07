Profitiert Bayern im Werben um Díaz von einem Barca-Beschluss?

Luis Díaz liebäugelt offenbar mit einem Abschied aus Liverpool. Neben dem FC Bayern soll wohl auch der FC Barcelona am Kolumbianer interessiert sein. Ein Entschluss der Katalanen könnte dem FC Bayern in die Karten spielen.

Luis Díaz liebäugelt offenbar mit einem Abschied aus Liverpool. Neben dem FC Bayern soll wohl auch der FC Barcelona am Kolumbianer interessiert sein. Ein Entschluss der Katalanen könnte dem FC Bayern in die Karten spielen.

Neben dem deutschen Rekordmeister soll auch der FC Barcelona an dem kolumbianischen Angreifer des FC Liverpool interessiert sein. Wie die in Barcelona ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo berichtet, soll der spanische Meister Díaz allerdings nicht um jeden Preis verpflichten wollen - was Bayern in die Karten spielen dürfte.