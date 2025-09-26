FC Bayern: Goretzka feiert besonderes Jubiläum

SID 26.09.2025 • 19:34 Uhr Leon Goretzka feiert beim Heimspiel gegen Werder Bremen ein spezielles Jubiläum. Der Nationalspieler läuft zum 300. Mal in der Bundesliga auf.

Nationalspieler Leon Goretzka feiert im Bundesliga-Heimspiel mit Bayern München gegen Werder Bremen (20.30 Uhr im LIVETICKER) ein ganz besonderes Jubiläum: Der Mittelfeldspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters läuft zum 300. Mal im Oberhaus auf. 116 dieser Partien bestritt er für seinen Ex-Klub Schalke 04.

Goretzkas etatmäßiger Nebenmann Joshua Kimmich, der ebenfalls vor seinem 300. Bundesligaspiel (alle für den FC Bayern) steht, sitzt wie beim 4:1 in der vergangenen Woche bei der TSG Hoffenheim überraschend auf der Bank. Stattdessen kommt Neuzugang Tom Bischof zu seinem Startelfdebüt für die Münchner in der Bundesliga.

Vier Änderungen in der Bayern-Startelf

Bischof ist einer von vier Neuen im Vergleich zum Erfolg im Kraichgau; er ersetzt Aleksandar Pavlovic. Dayot Upamecano kommt für den zuletzt leicht angeschlagenen Min-Jae Kim, der aber im Kader steht. Michael Olise und Serge Gnabry rücken für Lennart Karl und Nicolas Jackson ins Team von Vincent Kompany.