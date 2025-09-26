FC Bayern: Goretzka feiert besonderes Jubiläum

Nationalspieler Leon Goretzka feiert im Bundesliga-Heimspiel mit Bayern München gegen Werder Bremen (20.30 Uhr im LIVETICKER) ein ganz besonderes Jubiläum: Der Mittelfeldspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters läuft zum 300. Mal im Oberhaus auf. 116 dieser Partien bestritt er für seinen Ex-Klub Schalke 04.
Besonderes Jubiläum für Goretzka
Goretzkas etatmäßiger Nebenmann Joshua Kimmich, der ebenfalls vor seinem 300. Bundesligaspiel (alle für den FC Bayern) steht, sitzt wie beim 4:1 in der vergangenen Woche bei der TSG Hoffenheim überraschend auf der Bank. Stattdessen kommt Neuzugang Tom Bischof zu seinem Startelfdebüt für die Münchner in der Bundesliga.
Vier Änderungen in der Bayern-Startelf
Bischof ist einer von vier Neuen im Vergleich zum Erfolg im Kraichgau; er ersetzt Aleksandar Pavlovic. Dayot Upamecano kommt für den zuletzt leicht angeschlagenen Min-Jae Kim, der aber im Kader steht. Michael Olise und Serge Gnabry rücken für Lennart Karl und Nicolas Jackson ins Team von Vincent Kompany.
Werder muss kurzfristig auf Torwart Mio Backhaus verzichten. Für ihn steht der Este Karl Hein zwischen den Pfosten, der erstmals in der Bundesliga aufläuft. Stürmer Victor Boniface sitzt zunächst auf der Bank.