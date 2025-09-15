Nach scharfer Kritik: War es das für Sommer?

Luca Utz 15.09.2025 • 22:48 Uhr Yann Sommer könnte bei Inter Mailand wohl zeitnah seinen Posten als Stammkeeper verlieren. Bereits beim Champions-League-Auftakt soll es zu einem Wechsel im Tor kommen.

Yann Sommer muss bei Inter Mailand offenbar um seinen Status als Nummer eins bangen. Wie La Gazzetta dello Sport berichtet, plant Inter-Coach Christian Chivu bereits für den Auftakt in der Champions League am Mittwoch gegen Ajax Amsterdam einen Tausch auf der Torwartposition.

Statt des Schweizers dürfte demnach der etatmäßige Ersatzkeeper Josep Martinez zwischen den Pfosten stehen. Die italienische Zeitung deutet an, dass die Mailänder für die Gegenwart und die Zukunft planen, auf den langjährigen Bundesliga-Star zu verzichten.

Sommer-Aus schon vor Vertragsende?

Sommer geht bei Inter in sein letztes Vertragsjahr. Im Anschluss werde er den Verein verlassen, heißt es im Bericht weiter.

Nach einem schwachen Saisonstart droht dem Ex-Keeper des FC Bayern jedoch bereits im Laufe der Saison der Verlust seines Nummer-eins-Status.

Inter erwischte generell keinen zufriedenstellenden Saisonstart. Insgesamt kassierte der Klub sechs Tore in den ersten drei Spielen: zwei gegen Udinese Calcio (1:2), vier gegen Juventus.

Lediglich den Auftakt gegen den FC Turin entschied der Vizemeister souverän für sich (5:0). Auffällig in den letzten Spielen: Die schwache Defensive der Nerazzurri.

Sommer-Ersatz spielte vier Jahre kein CL-Spiel

Während Sommer über reichlich Champions-League-Erfahrung verfügt, steht Ersatzmann Martinez vor seinem zweiten Auftritt in der Königsklasse, vier Jahre nach seinem CL-Debüt mit RB Leipzig gegen Brügge (5:0).

