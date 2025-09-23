"Sollte seine Karriere beim FC Bayern beenden": Matthäus mit besonderem Ratschlag an Kane

Annabella Aulinger 23.09.2025 • 12:24 Uhr Lothar Matthäus wünscht sich ein Karriereende von Harry Kane im Trikot des FC Bayern München. Der Engländer habe noch einige Jahre „auf aller höchstem Niveau“ vor sich.

Harry Kane gilt als einer der größten Leistungsträger des FC Bayern München. Immer wieder steht die Frage im Raum, ob der englische Torjäger wieder in die Premier League wechseln könnte. Lothar Matthäus ist jedoch vom Gegenteil überzeugt.

„In der Premier League hat er seine Hausaufgaben gemacht und daher sollte er seine Karriere beim FC Bayern beenden“, schrieb Matthäus in seiner Kolumne bei Sky.

In der Ewigen Torschützenliste der englischen Premier League liegt Kane mit 213 erzielten Toren auf Platz zwei. Lediglich Alan Shearer steht mit 260 Treffern noch vor Kane in dieser Liste. Dass Kane nur aufgrund der Bestmarke Shearers noch einmal in die Premier League wechseln möchte, glaube Matthäus nicht.

„Nirgends war er jemals besser und hier hat er sich noch stärker in den Vordergrund gespielt. Ich glaube nicht, dass der Shearer-Rekord eine Motivation ist“, beurteilte der 64-Jährige die Situation.

FC Bayern: Kane liefert „fantastische“ Leistungen

„Seine Leistungen bei den Bayern sind fantastisch. Vor allem natürlich wegen seiner vielen Tore, aber was mich am meisten beeindruckt, sind die Vorlagen, die er gibt. Es ist ja nicht so, dass er vor dem Tor mal noch querlegt, sondern das sind Assists eines Spielmachers oder Taktgebers. Das macht die Bayern derzeit auch so schwer ausrechenbar“, schrieb Matthäus weiter.