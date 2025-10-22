Champions League: Woltemade glänzt wieder per Hacke

SPORT1 22.10.2025 • 08:20 Uhr Nick Woltemade kann auch in der Champions League per Hacke glänzen und seinem Team weiterhelfen.

Im Sommer wechselte Nick Woltemade vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Bei seinem neuen Arbeitgeber scheint der deutsche Nationalspieler mehr und mehr anzukommen. Beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon konnte der Angreifer wieder per Hacke glänzen.

Beim dritten Tor in der 83. Minute - genau wie das 2:0 erzielt von Harvey Barnes - verzückte Woltemade die Fans im St. James Park.

Stürmer-Kollege Anthony Gordon steckte den Ball bei einem Angriff auf der linken Seite zu dem Deutschen durch. Dieser spielte in der Folge den Doppelpass mit seinem Mitspieler, legte die Kugel mit der Hacke zurück ins Zentrum und öffnete so das Spielfeld.

Woltemade glänzt wieder per Hacke

Gordon nahm die Kugel mit und bediente im Strafraum Barnes, der den Ball aus kurzer Distanz Benficas Schlussmann Anatoliy Trubin durch die Beine schob.

„Es braucht keinen Woltemade als Torschütze. Es reicht ein Woltemade als Initiator, der mit der Hacke, mit seinem ‚Signature Move‘, Anthony Gordon anspielt“, schilderte Kommentator Max Gross bei DAZN.

Woltemade hatte bereits am vergangenen Wochenende in der Premier League beim Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion geglänzt und eine flache Hereingabe aus rund sieben Metern mit der Hacke zum Tor vollendet.