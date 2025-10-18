Woltemade weiter on fire - Zaubertor mit der Hacke!

Tobias Wiltschek 18.10.2025 • 17:53 Uhr Im Spiel von Newcastle in Brighton trifft Nick Woltemade traumhaft mit der Hacke. Das Tor kann die Niederlage allerdings nicht verhindern.

Nick Woltemade befindet sich weiterhin in bestechender Form.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der deutsche Nationalspieler, der unter der Woche in Nordirland sein erstes Länderspieltor erzielte, trifft auch für seinen Verein Newcastle United weiter nach Belieben.

Am achten Spieltag der Premier League schloss er bei Brighton & Hove Albion einen Angriff der Gäste mit einem sehenswerten Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 ab (76.).

Woltemades nächstes Hackentor

Auf Vorlage von Lewis Miley traf er aus der Drehung mit seiner rechten Hacke ins Netz - ein Zaubertor des 23-Jährigen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Ende mussten sich die „Magpies“ den Gastgebern zwar mit 1:2 geschlagen geben, für die der ehemalige englische Nationalspieler Danny Welbeck doppelt traf.

Das Tor des 85-Millonen-Euro-Zugangs vom VfB Stuttgart sorgte aber für große Bewunderung in der englischen Medienlandschaft.

Ex-Stürmer lobt Woltemade: „Großes Tor eines großen Mannes“

„Ein großes Tor eines großen Mannes. Nach einem brillanten Pass von Lewis Miley lässt Nick Woltemade dem Torwart keine Chance“, kommentierte Glenn Murray, ehemaliger Stürmer von Crystal Palace und Brighton, bei der BBC.

Fußball-Experte Matt Barlow schwärmte in der Daily Mail von einem „köstlichen Abschluss“ von Woltemade.

{ "placeholderType": "MREC" }

Insgesamt war es bereits sein vierter Treffer im fünften Premier-League-Spiel seiner Karriere. Auch in der Champions League bei Union Saint-Gilloise (4:0) hatte Woltemade mit der Hacke getroffen.