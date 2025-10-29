FC Bayern: Besonderes Geschenk für Karl

SPORT1 29.10.2025 • 11:07 Uhr Lennart Karl bekommt nach seinem Tordebüt für den FC Bayern ganz spezielle Schuhe von einem Ausrüster.

Lennart Karl durfte sich nach seinem ersten Tor für die Profis des FC Bayern über ein besonderes Geschenk freuen. In seiner Instagram-Story präsentierte der 17-Jährige ein neues Paar Schuhe von Ausrüster Nike - mit einer persönlichen Widmung.

Als Erinnerung an sein besonderes Spiel in der Champions League vergangene Woche stand auf der einen Seite des Schuhs die Paarung FC Bayern gegen Club Brügge und der Zeitpunkt seines Treffers: „L. Karl 5″.

Auf der anderen Seite steht „1st CL Goal“ und „Player of the Match“ als Würdigung seines Gala-Auftritts am vergangenen Mittwoch. Karl postete als Reaktion auf das Präsent von Nike zwei brennende rote Emoji-Herzen.

Karl startet beim FC Bayern durch

Karl ist aktuell bei den Bayern der Spieler der Stunde. Nach seinem ersten Treffer in der Königsklasse legte der Youngster in der Bundesliga beim 3:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach sein erstes Tor in der Bundesliga nach.

Der offensive Mittelfeldspieler erlebt derzeit einen rasanten Aufstieg bei den Bayern. Dabei winkt dem Youngster offenbar ein neuer Vertrag. Wie Sky kürzlich berichtete, soll sein Arbeitspapier an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar automatisch bis 2029 verlängert werden.