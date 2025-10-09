Flick schrie Dopingkontrolleur an: "Ihr habt keine Seele"

SID 09.10.2025 • 15:16 Uhr Barcelona-Trainer Hansi Flick leistete sich im Halbfinale der Champions League einen Ausraster. Jetzt kommen Details ans Licht.

Demnach hatte sich der Trainer des FC Barcelona massiv echauffiert, als Angreifer Robert Lewandowski nach der Niederlage zur Dopingkontrolle musste. Das geht aus der Urteilsbegründung der UEFA am Donnerstag hervor.

Was war genau passiert? Einem UEFA-Delegierten zufolge soll sich Lewandowski der Aufforderung „zunächst ohne Einwände“ gefügt haben.

Als er sich jedoch auf den Weg zum Dopingkontrollraum machte, hätten Mitspieler ihn zurückgedrängt und gerufen: „Scheiß auf die UEFA, komm her!“

Flick schrie: „Ihr habt keine Seele“

Dem Dokument zufolge griff der Dopingkontrolleur der UEFA ein und erinnerte Lewandowski an seine Pflicht, an der Kontrolle teilzunehmen. An dieser Stelle soll der aufgebrachte Flick gerufen haben: „Die Sieger sind im Finale, wir nicht - ihr habt keine Seele!“ Ein Spieler und andere Mitarbeiter sollen den Dopingkontrolleur während dieser Auseinandersetzung geschubst haben.

Flick habe sich auch in der Folge nicht beruhigen lassen, auch Assistenzcoach Marcus Sorg mischte sich ein. Der FC Barcelona verteidigte Flick und Sorg später und betonte, „dass beide Trainer die Situation als spontane Reaktion in einer aufgeheizten Atmosphäre erklärt hatten“. Das Verhalten der Kontrolleure sei als „respektlos“ wahrgenommen worden. Dennoch räumte der Klub ein „unangemessenes Verhalten“ seiner Trainer ein.