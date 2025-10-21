Newsticker
Champions League>

"Vielleicht ist er nur zum Angst machen dabei"

Spannende Vermutung bei Dembélé

Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé kehrt nach einer Verletzung zwar in den Kader von Paris Saint-Germain zurück, sitzt aber zunächst nur auf der Bank. Prime-Moderator Jonas Friedrich hat einen Verdacht.
Am vergangenen Abend wurde der Ballon d´Or 2025 im Pariser Théâtre du Châtelet verliehen. Gewinner ist Ousmane Dembélé, um seinen Erfolg zu würdigen entwirft Adidas eine Sonderedition des Modells F50 für Dembélé. Bei dem F50 2025 "Ballon d´Or" handelt es sich um reine Spieler-Edition und wird es nicht im Handel geben, ähnlich wie bei früheren Ballon d´Or-Gewinnern.
Julius Schamburg
Ousmane Dembélé ist für das Champions-League-Duell gegen Bayer Leverkusen zwar in den Kader von Paris Saint-Germain zurückgekehrt, steht aber nicht in der Startaufstellung.

Jonas Friedrich, Moderator bei Amazon Prime, stellte fest: „Ich habe ihn heute nicht beim Aufwärmen gesehen.“ Seine Vermutung: „Vielleicht ist er nur zum Angst machen dabei.“

Champions League: Dembélé gegen Bayer zunächst auf der Bank

Der Ballon-d’Or-Gewinner fehlte seit Anfang September aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Dembélé, der die Verletzung bei der französischen Nationalmannschaft erlitten hatte, wurde während der Länderspielpause in einer Spezialklinik in Doha behandelt und war vergangene Woche wieder in das Teamtraining der Pariser zurückgekehrt.

Für die Startelf reichte es allerdings nicht. Unmittelbar vor Anpfiff nahm Dembélé, eingepackt in eine dicke Daunenjacke, auf der Gästebank Platz.

