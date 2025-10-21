Ousmane Dembélé ist für das Champions-League-Duell gegen Bayer Leverkusen zwar in den Kader von Paris Saint-Germain zurückgekehrt, steht aber nicht in der Startaufstellung.
Spannende Vermutung bei Dembélé
Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé kehrt nach einer Verletzung zwar in den Kader von Paris Saint-Germain zurück, sitzt aber zunächst nur auf der Bank. Prime-Moderator Jonas Friedrich hat einen Verdacht.
Jonas Friedrich, Moderator bei Amazon Prime, stellte fest: „Ich habe ihn heute nicht beim Aufwärmen gesehen.“ Seine Vermutung: „Vielleicht ist er nur zum Angst machen dabei.“
Champions League: Dembélé gegen Bayer zunächst auf der Bank
Der Ballon-d’Or-Gewinner fehlte seit Anfang September aufgrund einer Oberschenkelverletzung.
Dembélé, der die Verletzung bei der französischen Nationalmannschaft erlitten hatte, wurde während der Länderspielpause in einer Spezialklinik in Doha behandelt und war vergangene Woche wieder in das Teamtraining der Pariser zurückgekehrt.
Für die Startelf reichte es allerdings nicht. Unmittelbar vor Anpfiff nahm Dembélé, eingepackt in eine dicke Daunenjacke, auf der Gästebank Platz.