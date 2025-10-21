Julius Schamburg 21.10.2025 • 21:10 Uhr Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé kehrt nach einer Verletzung zwar in den Kader von Paris Saint-Germain zurück, sitzt aber zunächst nur auf der Bank. Prime-Moderator Jonas Friedrich hat einen Verdacht.

Jonas Friedrich, Moderator bei Amazon Prime, stellte fest: „Ich habe ihn heute nicht beim Aufwärmen gesehen.“ Seine Vermutung: „Vielleicht ist er nur zum Angst machen dabei.“

Champions League: Dembélé gegen Bayer zunächst auf der Bank

Der Ballon-d’Or-Gewinner fehlte seit Anfang September aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

Dembélé, der die Verletzung bei der französischen Nationalmannschaft erlitten hatte, wurde während der Länderspielpause in einer Spezialklinik in Doha behandelt und war vergangene Woche wieder in das Teamtraining der Pariser zurückgekehrt.