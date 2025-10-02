Wegen Woltemade: Englands Presse verhöhnt Bayern

Maximilian Huber 02.10.2025 • 11:53 Uhr In Bezug auf den Poker um Nick Woltemade stellt Karl-Heinz Rummenigge Newcastle United als „Idioten“ dar. Nach Woltemades ersten fulminanten Auftritten für die Magpies giftet die englische Presse gegen den deutschen Rekordmeister.

Im Vergleich zu Florian Wirtz hat Nick Woltemade den deutlich besseren persönlichen Start in der englischen Premier League hingelegt.

Drei Tore in seinen ersten sechs Pflichtspieleinsätzen für Newcastle United untermauern den geglückten Auftakt des gebürtigen Bremers auf seiner ersten Karrierestation im Ausland. Am Mittwoch bejubelte Woltemade zudem seinen ersten Treffer in der Champions League, als er beim Gastspiel bei Union St. Gilloise (4:0) in der 17. Minute den Fuß in einen Schuss seines Teamkollegen Sandro Tonali hielt und mit der Hacke zum 1:0 traf.

Rummenigge: VfB hat „Idioten gefunden“

Dementsprechend gefeiert wird Woltemade in England. Nach einem wochenlangen Transferpoker zwischen dem FC Bayern München und Woltemades Ex-Klub VfB Stuttgart schien ein Abschied aus der Schwaben-Metropole zunächst vom Tisch, ehe Newcastle kurz vor Schließung des Transferfensters nahezu aus dem Nichts ein hochdotiertes Angebot von knapp 90 Millionen Euro Ablöse einreichte.

Eine Summe, für die Bayerns Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge den englischen Klub der Lächerlichkeit preisgab.

„Ich kann denen in Stuttgart nur gratulieren, dass sie einen – ich sage jetzt mal in Anführungszeichen – Idioten gefunden haben, der so viel Geld bezahlt hat. Denn das hätten wir in München gesichert nicht gemacht“, hatte Rummenigge über den Transfer des 23 Jahre alten deutschen Nationalstürmers gesagt.

„Idioten“-Aussage fliegt Bayern um die Ohren

Eine Aussage, die vor allem in England für Aufsehen sorgte und nach Woltemades erstem Champions-League-Tor spöttisch aufgegriffen wurde.

„Nick Woltemade lässt die Kritiker vom FC Bayern München wie Trottel aussehen“, titelte beispielsweise die Daily Mail am Donnerstag in Bezug auf Rummenigges „Idioten“-Aussage.

The Telegraph, eine der renommiertesten und ältesten Zeitungen Englands, ging sogar noch einen Schritt weiter: „Wenn Newcastle ‚Idioten‘ sind, weil sie den Starspieler Nick Woltemade verpflichtet haben, was sind dann die Bayern?”, fragte das Blatt, versehen mit einem klaren Seitenhieb gegen den deutschen Rekordmeister.

Wie The Sun schrieb, habe Woltemade mit seinem Tor auf die „Idioten“-Stichelei Rummenigges geantwortet. Die 90 Millionen Euro Ablöse „werden sich als Schnäppchen erweisen, wenn der deutsche Riese weiterhin so viele Tore schießt.“

Rummenigge-Aussage lässt Newcastle-Coach kalt

Indes ließ Rummenigges Aussage Newcastle-Cheftrainer Eddie Howe ziemlich kalt. „Ich denke, dass solche Dinge eigentlich irrelevant sind. Der Markt bestimmt schließlich die auf dem Transfermarkt gezahlten Ablösen, nicht unbedingt ein einzelner Verein. Wir sind einfach sehr froh, Nick bei uns zu haben“, erläuterte Howe auf einer Pressekonferenz.