3 Stunden Verspätung! Gepäck-Chaos bei BVB-Profis

Manfred Sedlbauer , Julius Schamburg 06.11.2025 • 19:33 Uhr Nach der Klatsche bei Manchester City läuft auch die Rückreise bei den BVB-Profis nicht wie geplant.

Gepäck-Chaos bei den BVB-Profis! Nach der 1:4-Klatsche in der Champions League bei Manchester City kam es bei der Rückreise am Donnerstag zu Komplikationen und einer massiven Verspätung.

Die Ruhr Nachrichten berichteten zuerst über das Reise-Chaos, SPORT1 kann entsprechende Berichte bestätigen. Mit knapp drei Stunden Verspätung kehrte der BVB-Tross am Donnerstagnachmittag nach Dortmund zurück.

BVB-Flieger startet mit Verspätung

Am Flughafen in Manchester kam es zu Logistikproblemen bei der Gepäckabfertigung. Darüber hinaus gab es auch Probleme mit der Bereitstellung des Flughafenpersonals. Mit über zwei Stunden Verspätung stieg die Maschine schließlich gegen 15.45 Uhr deutscher Zeit in die Luft.

Schon der Flieger der U19-Mannschaft, in dem auch einige BVB-Sponsoren, Mitarbeiter und auch Journalisten saßen, hatte eine Verspätung von etwas mehr als einer Stunde.

Die U19 der Dortmunder hatte sich am Dienstagnachmittag in der Youth League mit 3:0 (2:0) gegen den ManCity-Nachwuchs durchgesetzt, ehe die Profis am Abend eine deutliche 1:4-Niederlage kassierten.