Benedikt Lohr , Julius Schamburg 25.11.2025 • 21:53 Uhr Mats Hummels denkt laut über Nico Schlotterbecks Zukunft nach. Auch Sportdirektor Sebastian Kehl schätzt die Situation ein.

Mats Hummels hat die bevorstehende Vertragsentscheidung von Nico Schlotterbeck kommentiert und deren Bedeutung hervorgehoben.

„Er wird nächste Woche 26. Er kriegt jetzt auch die Anerkennung, die er verdient hat, für sein Spiel. Er ist für mich ein Weltklasse-Innenverteidiger. Das wird ein Vier-, Fünfjahresvertrag. Das ist eine große Entscheidung. Die will sitzen“, sagte Hummels vor dem Champions-League-Spiel zwischen dem BVB und Villarreal (TICKER) bei Amazon Prime.

Hummels sieht für Schlotterbeck viele Möglichkeiten: „Ich denke, ihm stehen sehr viele Türen offen, so wie ich den Innenverteidiger-Markt und seine Leistungen einschätze.“

Er betonte, dass Schlotterbeck den BVB liebt: „Ich weiß ja, dass er es hier liebt. Aber er ist unheimlich ehrgeizig und möchte eine Perspektive haben, hier gewinnen zu können, hier geilen Fußball spielen zu können, vielleicht mal um den Borsigplatz fahren.“

Hummels, der von 2022 bis 2024 gemeinsam mit Schlotterbeck beim BVB gespielt hatte, zog dabei Parallelen zu seiner eigenen Karriere: „Es ist wirklich spannend, von außen zu beobachten. Für mich persönlich aber auch, weil es mich sehr an mich erinnert hat, 2016, als ich eine ähnliche Entscheidung treffen musste.“

Kehl: „Manchmal verlassen Spieler auch Klubs“

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl von Borussia Dortmund äußerte sich zu Schlotterbeck: „Wir versuchen uns auch wirtschaftlich ins Zeug zu legen, also: viele Gespräche zu führen, auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wo der Spieler das Gefühl hat, dass er sich hier weiterentwickeln kann und auch für die Nationalmannschaft eine wichtige Rolle spielen kann.“

Zu Schlotterbecks Zukunft beim BVB erklärte Kehl weiter: „Aber am Ende und das wissen wir auch: Manchmal verlassen Spieler auch Klubs, aus welchen Gründen auch immer, und ziehen vielleicht weiter und dann wird es trotzdem weitergehen, auch für Borussia Dortmund. Aber das ist definitiv nicht unser Ziel. Wir wollen Schlotti gerne halten, weil er ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist und auch ein wichtiger Charakter für diesen Klub.“