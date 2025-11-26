Champions League: Altstar erzielt historischen Treffer

Er kann es immer noch! David Luiz hat für den Pafos FC in der Champions League einen geschichtsträchtigen Treffer erzielt.
Altstar erzielt historischen Treffer
Der frühere brasilianische Nationalspieler traf am Mittwoch beim 2:2 im Spiel gegen die AS Monaco nach einer Ecke mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte zum zwischenzeitlichen 1:1 (18.).
Mit 38 Jahren und 218 Tagen ist der Innenverteidiger nun laut Opta-Daten der zweitälteste Torschütze in der Königsklasse. Rekordhalter ist der Portugiese Pepe, der im Dezember 2023 im Alter von 40 Jahren und 290 Tagen für den FC Porto gegen Shakhtar Donezk getroffen hatte.
Luiz glich mit seinem Treffer die frühe Führung der Monegassen durch Takumi Minamino (5.) aus. Nach einem Fehlpass von Neofytos Michael gingen die Gäste durch Folarin Balogun (26.) wieder in Führung.
Für Pafos, das in der Champions League zuvor nur gegen den FC Bayern verloren hatte (1:5), rettete Mohammed Salisu (89.) ein Remis.
Luiz traf zuletzt vor über acht Jahren in der Champions League
Der frühere Chelsea-Star Luiz gewann mit den Blues 2012 im Finale in München gegen den FC Bayern den Henkelpott. Im Sommer schloss sich der Abwehrstar dem zyprischen Meister an.
In der heimischen Liga hat er in acht Einsätzen bereits zweimal getroffen. Im fünften Champions-League-Spiel gelang ihm nun auch der erste Treffer für Pafos in der Königsklasse.
Sein bislang letztes Tor in der Champions League hatte Luiz vor über acht Jahren erzielt. Im Oktober 2017 traf er für Chelsea beim 3:3 gegen die AS Rom.