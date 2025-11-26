Champions League: Altstar erzielt historischen Treffer

Maximilian Lotz 26.11.2025 • 19:37 Uhr David Luiz trifft über acht Jahre nach seinem bislang letzten Tor in der Champions League wieder in der Königsklasse - und schreibt damit Geschichte.

Er kann es immer noch! David Luiz hat für den Pafos FC in der Champions League einen geschichtsträchtigen Treffer erzielt.

Der frühere brasilianische Nationalspieler traf am Mittwoch beim 2:2 im Spiel gegen die AS Monaco nach einer Ecke mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte zum zwischenzeitlichen 1:1 (18.).

Mit 38 Jahren und 218 Tagen ist der Innenverteidiger nun laut Opta-Daten der zweitälteste Torschütze in der Königsklasse. Rekordhalter ist der Portugiese Pepe, der im Dezember 2023 im Alter von 40 Jahren und 290 Tagen für den FC Porto gegen Shakhtar Donezk getroffen hatte.

Luiz glich mit seinem Treffer die frühe Führung der Monegassen durch Takumi Minamino (5.) aus. Nach einem Fehlpass von Neofytos Michael gingen die Gäste durch Folarin Balogun (26.) wieder in Führung.

Für Pafos, das in der Champions League zuvor nur gegen den FC Bayern verloren hatte (1:5), rettete Mohammed Salisu (89.) ein Remis.

Luiz traf zuletzt vor über acht Jahren in der Champions League

In der heimischen Liga hat er in acht Einsätzen bereits zweimal getroffen. Im fünften Champions-League-Spiel gelang ihm nun auch der erste Treffer für Pafos in der Königsklasse.