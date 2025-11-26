Champions League: Mats Hummels schwärmt von BVB-Star

Julius Schamburg 26.11.2025 • 10:18 Uhr Der BVB fährt in der Champions League einen ungefährdeten Sieg gegen Villarreal ein. Eine Aktion von Pascal Groß verzückt TV-Experte Mats Hummels.

Bei einer Aktion geriet Mats Hummels plötzlich ins Schwärmen. Der ehemalige BVB-Profi hat beim souveränen Sieg der Schwarz-Gelben in der Champions League gegen den FC Villarreal (4:0) die Torvorlage von Pascal Groß hervorgehoben.

In der Nachspielzeit flankte Groß, der in der 77. Minute für Felix Nmecha eingewechselt worden war, vom rechten Spielfeldrand scharf und präzise ins Zentrum. Daniel Svensson köpfte schließlich zum 4:0-Endstand ein (90.+5).

Groß-Flanke „unmöglich zu verteidigen“

„Die ist sensationell. Pure Weltklasse“, sagte Hummels bei Prime Video, was die Flanke von Groß angeht, und ergänzte: „So eine scharfe Flanke vorne rum ist für die Verteidigung absolut unmöglich zu verteidigen.“

Für Groß war es wettbewerbsübergreifend der erste Scorerpunkt seit seinem Assist beim 3:3 gegen den FC St. Pauli am 23. August. Auf einen eigenen Treffer wartet der BVB-Star in dieser Spielzeit noch.