Champions League: Mats Hummels schwärmt von BVB-Star

Bei einer Aktion geriet Mats Hummels plötzlich ins Schwärmen. Der ehemalige BVB-Profi hat beim souveränen Sieg der Schwarz-Gelben in der Champions League gegen den FC Villarreal (4:0) die Torvorlage von Pascal Groß hervorgehoben.
Hummels schwärmt von BVB-Star
In der Nachspielzeit flankte Groß, der in der 77. Minute für Felix Nmecha eingewechselt worden war, vom rechten Spielfeldrand scharf und präzise ins Zentrum. Daniel Svensson köpfte schließlich zum 4:0-Endstand ein (90.+5).
Groß-Flanke „unmöglich zu verteidigen“
„Die ist sensationell. Pure Weltklasse“, sagte Hummels bei Prime Video, was die Flanke von Groß angeht, und ergänzte: „So eine scharfe Flanke vorne rum ist für die Verteidigung absolut unmöglich zu verteidigen.“
Für Groß war es wettbewerbsübergreifend der erste Scorerpunkt seit seinem Assist beim 3:3 gegen den FC St. Pauli am 23. August. Auf einen eigenen Treffer wartet der BVB-Star in dieser Spielzeit noch.
Vor dem Anpfiff befand Experte Chris Kramer noch, dass der BVB im Gegensatz zu früher „keinmal Weltklasse mehr“ auf dem Platz habe. Hummels pflichtete seinem Kollegen bei. Nach dem Spiel wurde in der Analyse zumindest die Groß-Flanke für Weltklasse befunden.