Hakimi-Diagnose da: "Das Blutbad geht weiter"

SPORT1 05.11.2025 • 17:15 Uhr Paris Saint-Germain gibt die Diagnose von Achraf Hakimi bekannt. Nach dem Foul von Luis Díaz fällt der Marokkaner länger aus.

Achraf Hakimi hat sich beim Foul von Luis Díaz offenbar nicht ganz so schwer verletzt, wie zunächst befürchtet. Wie Paris Saint-Germain bekannt gab, erlitt der Außenverteidiger eine schwere Verstauchung des linken Knöchels.

Hakimi werde mehrere Wochen ausfallen, heißt es in der Mitteilung noch.

Der Marokkaner hatte sich bei der knappen Niederlage gegen den FC Bayern in der Champions League (1:2) verletzt. Nach einem Foul von Díaz - der für das Vergehen nach VAR-Eingriff die Rote Karte sah - musste Hakimi humpelnd vom Platz gebracht werden.

PSG verliert nicht nur Hakimi

PSG gab auch ein Update zu den ebenfalls verletzten Stars Ousmane Dembélé und Nuno Mendes ab. Ersterer habe sich eine Verletzung an der linken Wade zugezogen und werde sich in den kommenden Wochen in Behandlung befinden.

Selbiges gelte auch für Mendes, der sich eine Verstauchung des linken Knies zugezogen habe. „Großer Verlust für PSG“, titelte die L‘Équipe in Frankreich und schrieb mit Bezug auf die sich häufenden Star-Verletzungen: „Das Blutbad geht weiter.

Das Foul von Díaz an Hakimi hatte für mächtig Wirbel gesorgt. Der Bayern-Spieler hatte zunächst die Gelbe Karte gesehen, nach Ansicht der Bilder entschied der Schiedsrichter aber auf eine Rote Karte.

Hakimi konnte den lädierten Fuß nach der Szene kurz vor der Pause nicht mehr belasten und musste unter Tränen ausgewechselt werden. Ein langfristiger Ausfall, der den Nationalspieler auch die Teilnahme am Afrika Cup (beginnt am 21. Dezember) hätte kosten können, stand im Raum.

Díaz wandte sich am Tag nach dem Spiel an den Pechvogel und wünschte ihm dabei eine schnelle Genesung.