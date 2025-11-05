Champions League: PSG-Star von Bayern-Dominanz überrascht

Johannes Vehren 05.11.2025 • 15:50 Uhr Paris Saint-Germain verliert in der Champions League gegen den FC Bayern. PSG-Star Bradley Barcola gesteht nach der Niederlage ein Gefühl der Machtlosigkeit.

Für Paris Saint-Germain war das 1:2 gegen den FC Bayern am Dienstag die erste Niederlage in der Champions League seit dem 15. April. PSG-Star Bradley gab nach dem Spiel zu, nicht mit so einer Überlegenheit der Münchener in der ersten Halbzeit gerechnet zu haben.

„Es war überraschend“, sagte der Flügelspieler, der im Sommer ein Wunschspieler der Münchner gewesen sein soll, über die Dominanz der Bayern bis zur Roten Karte von Luis Díaz.

„Das haben wir nicht erwartet“

Der 23-Jährige räumte ein, während der ersten Halbzeit ein Gefühl der Machtlosigkeit gespürt zu haben.

„Wir wussten, dass es schwierig werden würde. Ehrlich gesagt haben wir das nicht erwartet, aber wir werden versuchen, das Positive aus diesem Spiel mitzunehmen, denn es war wirklich ein schwieriger Abend“, erklärte Barcola.

Er fügte hinzu, dass sie es mit einer sehr guten Mannschaft zu tun gehabt hätten und sie fortan versuchen werden, den Leistungsrückstand „so schnell wie möglich aufzuholen“.

PSG-Star hadert mit Gegentoren

Die beiden Bayern-Tore fielen jeweils nach Fehlern der Pariser.

Darüber haderte Barcola besonders: „Wir waren bei einigen Aktionen nicht konzentriert genug, was uns Tore gekostet hat. Der Start ins Spiel ist uns sehr teuer zu stehen gekommen.“

Die zweite Halbzeit gestaltete PSG dann in Überzahl und kam durch den Treffer von Joao Neves zum Anschluss. Doch insgesamt tat sich der Titelverteidiger schwer, gefährliche Torchancen herauszuspielen.