Tränen! Doppelte PSG-Hiobsbotschaft gegen Bayern

SPORT1 04.11.2025 • 22:19 Uhr Paris Saint-Germain erlebt gegen den FC Bayern München eine erste Halbzeit zum Vergessen. Superstar Ousmane Dembélé muss zu allem Überfluss früh ausgewechselt werden.

Paris Saint-Germain hat im Champions-League-Duell mit dem FC Bayern (1:2) frühzeitig seinen Superstar Ousmane Dembélé verloren - und musste kurz vor der Halbzeit auch noch den Abgang von Achraf Hakimi hinnehmen.

Der Reihe nach: Dembélé, der in diesem Jahr den Ballon d‘Or gewonnen hat, musste in der 25. Minute angeschlagen ausgewechselt werden. Für ihn kam der Südkoreaner Kang-In Lee auf den Platz.

Dembélé traf wenige Minuten zuvor

Kurios: Nur drei Minuten zuvor hatte Dembélé den vermeintlichen Ausgleichstreffer für PSG erzielt. Der Franzose hatte bei einem Abspiel von Fabian Ruiz jedoch knapp im Abseits gestanden, nach einem VAR-Eingriff nahm das Schiedsrichter-Gespann den Treffer zurück.

Dembélé hatte nach seinem vermeintlichen Tor äußerst verhalten gejubelt und immer wieder in Richtung der Trainerbank geschaut. Drei Minuten später nahm Paris den Offensivstar vom Feld, Dembélé lief umgehend in die Katakomben.

Schon im Vorfeld des Champions-League-Krachers hatte der Franzose über muskuläre Probleme geklagt. Dembélé war erst kürzlich ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Dann kam es für Paris noch dicker. Luis Díaz traf zunächst doppelt für die Münchner und sah dann nach einem harten Einsteigen gegen Achraf Hakimi die Rote Karte (45.+7).