Champions League: Wieder Ärger für die Bayern-Fans

Stefan Kumberger 27.11.2025 • 08:12 Uhr Kurz vor der Partie zwischen dem FC Arsenal und den Bayern geraten Fans des Rekordmeisters mit Ordnern aneinander. Nach dem Spiel wird es sogar noch heftiger.

Unschöne Szenen in London! Kurz vor Anpfiff des Spiels der Bayern beim FC Arsenal kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Fans des Rekordmeisters und englischen Ordnern. Der Grund: Den Anhängern wurde das Aufspannen eines Banners verweigert und die Vorsänger sollten von ihrem erhöhten Standpunkt vor dem Block vertrieben werden.

Daraufhin kam es zu einem Scharmützel zwischen Ordnern der Gunners und den Bayern-Fans, das sich aber rasch wieder legte. In der Folge postierten sich rund 40 Sicherheitskräfte dauerhaft vor dem Gästebereich.

Schon in Paris gab es Theater

Bitter für die Fans: Eigentlich waren im Vorfeld alle Details zwischen ihnen und dem Ordnungsdienst besprochen worden. Die Regeln waren klar festgelegt, die Zaunfahnen durften eigentlich gehisst werden und auch die Vorsänger standen auf den verabredeten Posten. Diese Info war allerdings offenbar nicht zu allen Ordnern durchgedrungen.

Nach dem Spiel kam es für die Fans sogar noch dicker: Beim Verlassen des Stadions wurde ein Teil von ihnen von der Polizei eingekesselt und attackiert – aus Sicht der Münchner Anhänger vollkommen grundlos. Dabei wurden laut Augenzeugen einige von ihnen verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.