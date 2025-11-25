ManCity-Schock gegen Leverkusen: Guardiola übernimmt Verantwortung

Felix Kunkel 26.11.2025 • 00:15 Uhr Pep Guardiola tauscht beinahe seine komplette Startelf gegen Bayer Leverkusen aus. Nach der Pleite gibt der City-Coach zu, dass dies vielleicht zu viel des Guten gewesen sein könnte.

Nachdem seine umfangreiche Rotation für das Champions-League-Duell mit Bayer Leverkusen (0:2) gründlich daneben ging, hat City-Trainer Pep Guardiola im TV-Interview Stellung bezogen.

„Es war nicht die Leistung, die wir erwartet hatten. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür“, erklärte Guardiola, der zum 100. Mal in der Königsklasse für Manchester City an der Seitenlinie stand, bei TNT Sports. „Ich halte sie nach wie vor für außergewöhnliche Spieler, aber uns hat etwas gefehlt, das wir auf diesem hohen Niveau gebraucht hätten.“

Auf die Frage, ob er es bereue, im Vergleich zum 1:2 gegen Newcastle gleich zehn Änderungen vorgenommen zu haben, antwortete er: „Ich verstehe Ihre Frage. Ich muss das akzeptieren. Wenn wir gewinnen, wäre das kein Problem. Ich akzeptiere, dass es vielleicht viel ist, aber wir spielen alle zwei oder drei Tage.“

Champions League: City-Rotation „vielleicht zu viel“

Nach einer kurzen Pause gab Guardiola dann zu: „Angesichts des Ergebnisses ist es vielleicht zu viel.“

Zahlreiche Stammkräfte wie Torhüter Gianluigi Donnarumma oder Torjäger Erling Haaland hatte der City-Coach in seiner Startaufstellung nicht berücksichtigt. Einzig Nico González begann erneut. Vor dem Spiel verriet Guardiola zudem, dass er am liebsten alle elf Spieler getauscht hätte, dafür aber nicht genügend Optionen gehabt habe.

Die siegreichen Leverkusener, die nach der Partie zugaben, dass ihnen die unerwartete City-Startelf durchaus in die Karten spielte, lobte Guardiola: „Sie waren gut und haben auch sehr gute Dinge gezeigt. Wir hatten Chancen, wir hatten mehr als sie, aber es waren nur Halbchancen, immer mit Blocks oder Ausrutschern, immer irgendetwas.“