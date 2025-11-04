"Das ist keine Ausrede": Slot erklärt Wirtz-Entscheidung

Felix Kunkel 04.11.2025 • 08:15 Uhr Florian Wirtz kommt beim FC Liverpool zuletzt immer weniger zum Einsatz. Trainer Arne Slot ordnet die schwierige Situation des DFB-Stars ein.

Vor dem Champions-League-Duell mit Real Madrid am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) hat sich Liverpool-Trainer Arne Slot zur aktuellen Situation von Florian Wirtz geäußert. Der deutsche Nationalspieler kam bei den Reds zuletzt immer unregelmäßiger zum Einsatz.

„Man kann sagen, dass er nur in einem der letzten vier Spiele gestartet ist - aber auch in einigen Saisonspielen davor“, erklärte Slot auf der Pressekonferenz am Montag.

Der Coach begründete die sinkenden Einsatzzeiten des 22-Jährigen mit der hohen Belastung: „Das ist keine Ausrede, sondern einfach so: Wir haben oft drei Spiele in sieben Tagen gespielt und für einen Spieler aus einer anderen Liga ist die Premier League etwas intensiver, insbesondere bei all den Spielen und den Spitzenspielen.“

Wirtz? „Die Premier League ist etwas intensiver“

Der glücklose Wirtz hatte beim 2:0-Sieg der Reds gegen Aston Villa am Samstag erneut zu Beginn auf der Bank geschmort - bereits zum dritten Mal in den letzten vier Premier-League-Partien.

Slot hob hervor, dass Wirtz in den Partien, in denen er länger spielte, durchaus Akzente gesetzt habe. „Manchmal hatten er und auch seine Teamkollegen einfach Pech“, merkte der Trainer an.

Der Niederländer ist zuversichtlich, dass der frühere Leverkusener seine Qualitäten unter Beweis stellen wird. „Er kann viel für die Mannschaft leisten, er wird Tore schießen. Aber ich glaube, es überrascht niemanden, dass man sich mit 22 Jahren in einer neuen Liga erst einmal eingewöhnen muss“, erklärte Slot.

Slot vergleicht Wirtz mit Ex-Bayern-Profi

Zum Vergleich verwies er auf den 23-jährigen Ryan Gravenberch, der 2023 vom FC Bayern zu den Reds kam: „Er hat eine Weile gebraucht, um sich anzupassen, vielleicht sogar länger als Florian.“