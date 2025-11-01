Newsticker
FC Liverpool: Slot trifft Wirtz-Entscheidung

Slot trifft Wirtz-Entscheidung

Liverpools Trainer Arne Slot rotiert im Vergleich zur Pleite im League Cup erneut. Nur zwei Spieler verbleiben in der Anfangself.
Liverpool-Trainer Arne Slot äußert sich vor dem Spiel gegen Brentford zur verbesserten Leistung von Florian Wirtz beim 5:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und spricht über die zwei Assists.
SPORT1
Liverpools Trainer Arne Slot rotiert im Vergleich zur Pleite im League Cup erneut. Nur zwei Spieler verbleiben in der Anfangself.

Stoppt der FC Liverpool gegen Aston Villa (JETZT im LIVETICKER) seine Pleitenserie? Offensivstar Florian Wirtz ist dabei zunächst nicht erste Wahl.

Trainer Arne Slot warf im Vergleich zum 0:3 im League Cup gegen Crystal Palace erneut die Rotationsmaschine an. Einzig Andy Robertson und Alexis Mac Allister verblieben in der Startelf.

Wirtz, der beim Aus unter der Woche gar nicht zum Kader zählte, rutschte allerdings nicht in die Anfangsformation, saß aber zumindest auf der Bank.

Liverpool hat in der Premier League zuletzt viermal in Folge verloren. Hinzu kam das Aus im League Cup.

Wirtz in der Premier League zuletzt noch von Beginn an

Am vergangenen Wochenende beim 2:3 beim FC Brentford war Wirtz noch von Beginn an aufgelaufen.

Nach seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zu den Reds hat der 22 Jahre alte Nationalspieler bislang noch nicht so richtig Fuß gefasst bei seinem neuen Klub.

Zwar gelangen ihm beim 5:1-Sieg in der Champions League bei Eintracht Frankfurt zwei Torvorlagen, doch im Ligabetrieb ist Wirtz bislang noch ohne Torbeteiligung.

