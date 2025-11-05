"Das war definitiv die beste Performance von Florian Wirtz"

Niklas Trettin 05.11.2025 • 10:43 Uhr Der FC Liverpool lässt die Krise hinter sich und besiegt Real Madrid in der Champions League. Auch dank Florian Wirtz, der zwar keine Torbeteiligung verbuchen kann, aber eine starke Leistung zeigt.

Dabei fiel auch Florian Wirtz positiv auf, der von den Medien zuletzt immer wieder scharfe Kritik einstecken musste.

Reds-Coach Arne Slot ließ den deutschen Nationalspieler am Dienstag auf der linken Seite spielen, Dominik Szoboszlai agierte als Zehner.

„Wirtz links hat heute sehr gut funktioniert. Er hat Chancen kreiert und seine starke Technik gezeigt“, lobte der ehemalige englische Stürmer und aktuelle TV-Kommentator Alan Shearer bei Prime Video. „Aber auch defensiv hat er hervorragend gearbeitet – eine gute Performance von Florian Wirtz.“

Slot schwärmt von Liverpool-Star Wirtz

Mit etwas mehr Glück hätte der 22-Jährige allein in der ersten Halbzeit drei Vorlagen sammeln können. In der 27. Minute eroberte sich Wirtz den Ball geschickt an der Strafraumkante, spielte ins Zentrum, doch Szoboszlai scheiterte am glänzend reagierenden Thibaut Courtois.

Kurz vor der Pause spielte Wirtz erneut auf Szoboszlai, wieder entschärfte Real-Keeper Courtois dessen Abschluss. Dann bediente er noch Alexis Mac Allister, der Courtois ebenfalls nicht überwinden konnte. Insgesamt initiierte Wirtz sogar fünf Möglichkeiten, was den Liverpooler Top-Wert für die laufende Saison darstellt.

Auf der Pressekonferenz nach der Partie schwärmte sein Trainer von Wirtz. „Er hat hier in Liverpool so viel Pech gehabt - denn auch heute hat er so viele Chancen für die Mannschaft kreiert, aber das Tor, das wir geschossen haben, war kein Assist von ihm“, sagte Slot, der sich überzeugt von den Leistungen des ehemaligen Leverkuseners zeigte.

Szoboszlai entschuldigt sich bei Wirtz

Wegen der ausgelassenen Chancen verwies Szoboszlai im Nachhinein explizit auf Wirtz.

„Es war eine starke Teamleistung, wir sind zurück auf der Siegerstraße“, sagte der Ungar bei CBS Sports und fügte dann ungefragt hinzu: „Ich muss hier vor allem Florian Wirtz erwähnen. Er ist immer wieder mit nach hinten gerannt, er hat Chancen kreiert, er hat mir beinahe ein Tor vorbereitet. Dafür muss ich mich noch einmal entschuldigen.“

„Das war definitiv die beste Performance von Florian Wirtz“, ergänzte der ehemalige Liverpool-Verteidiger Jamie Carragher, der Szoboszlai interviewte.